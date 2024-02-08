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Україна розпочне торгівлю електрикою зі Словаччиною та Угорщиною. Є дати перших аукціонів
23:09 07.02.2024 |
Стали відомі дати перших аукціонів на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна - Словаччина та Україна - Угорщина. Про це повідомили на сайті JAO.
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, заявки прийматимуть на доставлення 23 лютого.
Правила розподілу на кордоні Словаччина-Україна набудуть чинності 4 березня, заявки прийматимуть на доставлення 6 березня.
Інформацію про час проведення аукціонів повідомлять пізніше.
Запровадження спільних аукціонів - виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.
Joint Allocation Office - платформа, на якій проводиться розподіл пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за допомогою спільних аукціонів.
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