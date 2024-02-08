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АНАЛІТИКА

Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні

 

Швеція виділила 26,4 млн євро фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P) для грантової підтримки проєктів енергоефективності в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

"Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні. Кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Рішення про їх виділення ухвалив уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida). Далі виділені урядом Швеції кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на грантову підтримку можуть розраховувати, зокрема, громади, що реалізують проєкти у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвитку міського електротранспорту, відновлювальної енергетики за рахунок кредитів європейських установ.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року шведський уряд затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро. Частина коштів цього пакету надійшла до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership.
Ключові теги: Швеція
 

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