Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 03:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні
22:59 07.02.2024 |
Швеція виділила 26,4 млн євро фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P) для грантової підтримки проєктів енергоефективності в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.
"Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні. Кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Рішення про їх виділення ухвалив уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida). Далі виділені урядом Швеції кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на грантову підтримку можуть розраховувати, зокрема, громади, що реалізують проєкти у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвитку міського електротранспорту, відновлювальної енергетики за рахунок кредитів європейських установ.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року шведський уряд затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро. Частина коштів цього пакету надійшла до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA
|Україна розпочне торгівлю електрикою зі Словаччиною та Угорщиною. Є дати перших аукціонів
|Через Prozorro у січні замовники організували тендерів на ₴58 мільярдів
|Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні
|Зеленський підписав закон, який спрощує списання військового майна в Збройних Силах
|Нацбанк пропонує змінити законодавство про бюро кредитних історій
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту