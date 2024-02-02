В Польщі з'явиться плавучий LNG-термінал. Gaz-System вибрала постачальника

Польська компанія Gaz-System вибрала постачальника для першого в країні плавучого регазифікаційного термінала (FSRU), який буде розташовуватися у порту Гданська. Про це повідомила пресслужба компанії.

Тендер виграла японська транспортна компанія Mitsui O.S.K. Lines, яка має найбільший у світі флот газовозів, серед яких сім FSRU.

"Вибір постачальника установки - це важливий етап в реалізації програми FSRU, якою компанія займається вже багато місяців. Найближчим часом ми зосередимося на розробці детальних умов так званого тайм-чартеру. Крім того, нам потрібно отримати всі необхідні корпоративні погодження від органів управління компанії для підписання угоди з судновласником", - сказав Анджей Кенсбок, віцепрезидент Gaz-System.

Перший плавучий LNG-термінал у Польщі планують запустити у 2027-2028 роках із потужністю 6,1 млрд куб. м.

Gaz-System також управляє першим стаціонарним LNG-терміналом Польщі у Свіноуйсьце, який експлуатується з 2016 року. Його потужність 6,2 млрд куб. м, за постачання відповідає газова компанія PGNiG з групи Orlen.

У 2023 році термінал у Свіноуйсьце прийняв 62 партії зрідженого газу загальним обсягом 4,66 млн тонн - на 6% більше, ніж роком раніше.