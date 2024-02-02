Фінансові новини
- |
- 02.02.24
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Польщі з'явиться плавучий LNG-термінал. Gaz-System вибрала постачальника
23:19 02.02.2024 |
Польська компанія Gaz-System вибрала постачальника для першого в країні плавучого регазифікаційного термінала (FSRU), який буде розташовуватися у порту Гданська. Про це повідомила пресслужба компанії.
Тендер виграла японська транспортна компанія Mitsui O.S.K. Lines, яка має найбільший у світі флот газовозів, серед яких сім FSRU.
"Вибір постачальника установки - це важливий етап в реалізації програми FSRU, якою компанія займається вже багато місяців. Найближчим часом ми зосередимося на розробці детальних умов так званого тайм-чартеру. Крім того, нам потрібно отримати всі необхідні корпоративні погодження від органів управління компанії для підписання угоди з судновласником", - сказав Анджей Кенсбок, віцепрезидент Gaz-System.
Перший плавучий LNG-термінал у Польщі планують запустити у 2027-2028 роках із потужністю 6,1 млрд куб. м.
Gaz-System також управляє першим стаціонарним LNG-терміналом Польщі у Свіноуйсьце, який експлуатується з 2016 року. Його потужність 6,2 млрд куб. м, за постачання відповідає газова компанія PGNiG з групи Orlen.
У 2023 році термінал у Свіноуйсьце прийняв 62 партії зрідженого газу загальним обсягом 4,66 млн тонн - на 6% більше, ніж роком раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
ТОП-НОВИНИ
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
|Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
|Уряд запроваджує оборонні закупівлі за рамковими угодами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|В Польщі з'явиться плавучий LNG-термінал. Gaz-System вибрала постачальника
|Нацбанк оцінив зростання ВВП України в IV кв.-2023 у 6,5% й очікує його прискорення в I кв.-2024 до 7,1%
|Нафта пішла в мінус, Brent нижче ніж $77 за барель
|Світові ціни на продовольство у січні знизились: м’ясо дешевшає 7 місяців поспіль
|Бундестаг ухвалив держбюджет, допомога Україні - майже €7,6 мільярда
|Мінагрополітики цього року відновить ряд програм із підтримки аграріїв
|Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради
Бізнес
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини