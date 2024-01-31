Україна у 2023 р. збільшила споживання газу до 19,8 млрд куб. м - міністр

Україна у 2023 році збільшила споживання газу до 19,8 млрд куб. м, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У 2023 році рівень споживання газу навіть зріс. Це означає, що відновлюється промисловість, відновлюється економіка", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами міністра, цьогоріч Україна розраховує задовольнити потреби в газі за рахунок власного видобутку. "Необхідно збільшувати видобуток, щоб максимально забезпечувати те зростання споживання, яке ми очікуємо. Ми працюємо над цим", - зазначив Галущенко.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році скоротила споживання газу на третину - до 19,3 млрд куб. м за умови зниження його видобутку на 6%, до 18,54 млрд куб. м.