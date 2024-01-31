Україна отримала ще один транш допомоги з Азербайджану для підтримки енергосектору

Україна у січні 2024 року отримала чергову партію допомоги від азербайджанських партнерів, зокрема 25 вантажів енергетичного обладнання для проведення відновлювальних робіт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що до четвертого траншу допомоги від Азербайджану увійшли трансформаторні підстанції, силовий трансформатор, проводи, роз'єднувачі та інше устаткування для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

«Ми дякуємо партнерам за цю підтримку. Надане устаткування використовується українськими енергетиками для відновлення об'єктів, які продовжують зазнавати ворожих обстрілів, зокрема у прифронтових регіонах. Проведені роботи дозволяють утримувати стабільну роботу енергосистеми і забезпечувати потреби споживачів в електро- і теплопостачанні», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Обладнання, отримане від Азербайджану протягом листопада 2023 та січня 2024 року, розподілене між 24-ма підприємствами енергетичної галузі, а саме операторами систем розподілу електроенергії, підприємствами теплопостачання, газової, вугільної та атомної галузей.

Як повідомлялося, з березня 2022 року Україна отримала з Азербайджану 92 вантажі енергетичного устаткування загальною вагою понад 1585 тонн, зокрема 51 силовий трансформатор, 111 трансформаторних підстанцій та інше обладнання. Завдяки цій допомозі від партнерів в Україні проведено масштабну ремонтну кампанію в енергетиці - до енергосистеми додано понад 2,2 ГВт потужностей.