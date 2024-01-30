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Україні знадобиться ще рік для захисту енергосистеми від ракет
13:25 30.01.2024 |
Завершити роботи із захисту об'єктів енергетики Україна зможе до кінця 2024 року за фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. Про це заявив голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм, повідомляє пресслужба відомства.
Під час зустрічі з міжнародними партнерами Найєм зазначив, що захист об'єктів енергетики за трьома рівнями став одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році.
→ Перший рівень: біг-беги та габіони. Захищено 103 об'єкти у 21 області України.
→ Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Зараз готові 12 об'єктів.
→ Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет у 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.
Мустафа Найєм подякував партнерам зі США, Німеччини, Великої Британії та Японії зЩодо відбудови соціальних об'єктів, то протягом 2022-2023 років було, зокрема, відремонтовано 330 мостів. Значна частина з них забезпечує експортну логістику, доставлення вантажів військового та гуманітарного призначення, а також евакуацію поранених.
Окремий напрям роботи - забезпечення військової логістики, відбудова на деокупованих територіях. У 2023 році було розчищено понад 1,2 тис. км автошляхів та відновлено 89 мостів, пошкоджених внаслідок бойових дій. Чехія, США, Франція, Швеція, Норвегія надали штучні мости та споруди.
Після початку повномасштабної війни 70% експорту доставляється автошляхами. З метою розвитку експортних шляхів до сфери управління Агентства вже передано 23 контрольно-пропускні пункти на західному та південному кордоні, ще шість знаходяться в процесі передання. На 11 вже розпочато ремонтні роботи.а допомогу та взаємодію у цьому напрямку.
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