Німецька компанія Viessmann долучилася до проєкту національної платформи декарбонізації

Меморандум про співпрацю 29 січня підписали Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, асоціація декарбонізації "Коген Україна" та Viessmann. Це сталося під час брифінгу в агентстві Укрінформ.

"Це програмне рішення, на якому є "зелений університет", де проводитиметься навчання для муніципалітетів і бізнесу. І це коли маленькі громади можуть знайти оперативне рішення і зв'язатися напряму із виробником", - прокоментувала голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Можливість для громади швидко знайти контакт із постачальниками обладнання є дуже важливим, наголосила Замазєєва.

Компанія Viessmann спеціалізується на постачанні системних рішень у сфері опалення: як традиційних систем, так і відновлюваних джерел енергії. Крім того, вона запровадила програму навчання та перепідготовки для фахівців у галузі теплопостачання, проєктувальників, архітекторів, комунальних господарств, інженерів, викладачів технічних навчальних закладів.

"У нашому розпорядженні є багато сучасних технологій. Це і теплові насоси, сонячні панелі, когенераційні установки. Це широкий спектр технологій, які вже впроваджуються в Україні", - зазначив заступник директора Viessmann в Україні Віктор Трембовельський.

У середині січня 2024 року Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) розпочинають нову програму співпраці Build Back Greener. Вона спрямована на відбудову українського децентралізованого енергосектора та прискорення "зеленого" переходу.

Довідка



Viessmann Group - німецький виробник систем опалення та охолодження зі штаб-квартирою в Аллендорфі (Едер), Німеччина. Компанія має 22 виробничі компанії у 12 країнах, дистриб'юторські компанії та представництва у 74 країнах, а також 120 офісів продажів по всьому світу. Понад 54% товарообігу генерується за кордоном.

Компанія заснована у 1917 році Йоганном Вісманном і належить сім'ї протягом чотирьох поколінь. Станом на 2022 рік у компанії працює 14 500 осіб, а річний обсяг продажів становить 4 млрд євро.

У квітні 2023 року Viessmann оголосила, що продасть свій підрозділ теплових насосів американському конкуренту Carrier Global за 12 млрд євро.

Тоді ж Viessmann продав два дочірні підприємства у РФ: у Липецьку і Митищах. Вартість угоди не розголошувалася.

До групи Viessmann входять виробник теплоелектростанцій Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (раніше ESS Energie Systeme & Service GmbH) та лідер ринку у біогазовому секторі Schmack Biogas Service GmbH, а також французькі виробники котлів середньої потужності Stein Energie та Sodiet (Viessmann Industrie France) і Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH.

У 2012 році Viessmann Group придбала 100% акцій Viessmann Kältetechnik AG у Хофі - одного з найбільших виробників терморегульованих приміщень для торгівлі та промисловості, а у 2013 році купила провідного скандинавського виробника комерційних холодильних установок - фінську Norpe Group.

До портфеля Viessmann Investment також входять LämpöYkkönen (постачальник повного спектра теплових насосів у Фінляндії), виробник електричного та інфрачервоного опалення Etherma в Австрії та британський інтернет-магазин продукції та запасних частин Viessmann Viessmann Direct в Англії.

У 2018 році компанія збудувала парк сонячних батарей поряд зі своєю штаб-квартирою в Аллендорфі, щоб покрити до 7% власних потреб в електроенергії. Станцію потужністю 2 МВт побудовано без державних субсидій.

Компанія також керує аеродромом Аллендорф.