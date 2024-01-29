Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Слуга народу» Нагорняк спрогнозував різке підвищення тарифів на електроенергію для населення: ціна зросте приблизно вдвічі

 

Тариф на електроенергію може зрости у 2024 році до майже 6 гривень за кіловат-годину.

Таку думку висловив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю Телеграфу.

Він нагадав, що у вересні 2023 року Білий дім представив лист до української влади з переліком реформ, які Україна має виконати, щоб і надалі отримувати фінансову та військову допомогу від США.

"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики - лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень", - зазначив він.

На запитання, яким буде новий тариф на електрику, то він припустив, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр.

"Тобто буде трохи менше, ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення", - наголосив нардеп.

За словами Нагорняка, лібералізація тарифів дасть можливість "Енергоатому" та "Укргідроенерго" можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмелницької АЕС, а "Укргідроенерго" - почати будівництво Канівської ГАЕС, вартість якої оцінюється в $1,2 млрд.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення тарифів для населення не планується.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям 18 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7585  0,09 0,25 38,3235  0,09 0,23
EUR 41,0219  0,10 0,24 41,8458  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,11 0,29 37,8667  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес