«Слуга народу» Нагорняк спрогнозував різке підвищення тарифів на електроенергію для населення: ціна зросте приблизно вдвічі

Тариф на електроенергію може зрости у 2024 році до майже 6 гривень за кіловат-годину.

Таку думку висловив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю Телеграфу.

Він нагадав, що у вересні 2023 року Білий дім представив лист до української влади з переліком реформ, які Україна має виконати, щоб і надалі отримувати фінансову та військову допомогу від США.

"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики - лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень", - зазначив він.

На запитання, яким буде новий тариф на електрику, то він припустив, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр.

"Тобто буде трохи менше, ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення", - наголосив нардеп.

За словами Нагорняка, лібералізація тарифів дасть можливість "Енергоатому" та "Укргідроенерго" можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмелницької АЕС, а "Укргідроенерго" - почати будівництво Канівської ГАЕС, вартість якої оцінюється в $1,2 млрд.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення тарифів для населення не планується.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям 18 млрд грн.