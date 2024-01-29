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На УЕБ торік реалізували майже 60 мільйонів МВт-год електроенергії та 1,3 мільярда кубометрів газу
10:50 29.01.2024 |
У 2023 році на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) реалізовано 59,84 млн МВт-год електроенергії та 1,33 млрд кубометрів природного газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє УЕБ.
"Протягом 2023 року біржа провела 4183 торгові сесії у формі одностороннього аукціону та 1460 у формі двостороннього аукціону (на ринку природного газу). За їх результатами реалізовано 59,84 млн МВт-год електроенергії, 2,53 млн тонн нафти та газового конденсату, 263,97 тис. тонн скрапленого газу та нафтопродуктів, 1,33 млрд куб. м. природного газу, 585 тис. тонн вугілля", - йдеться у повідомленні.
Крім того, УЕБ провела 2416 аукціонів з продажу необробленої деревини. Загальний обсяг реалізації склав 3,46 млн кубометрів.
Зазначається, що на кінець 2023 року доступ до торгів на УЕБ мали 5984 учасники - це на 571 компанію більше, ніж у 2022 році.
Як повідомлялося, 18 січня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження і Українська енергетична біржа підписали меморандум про співпрацю у створенні прозорого та конкурентного ринку біопалива.
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