Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На УЕБ торік реалізували майже 60 мільйонів МВт-год електроенергії та 1,3 мільярда кубометрів газу

 

У 2023 році на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) реалізовано 59,84 млн МВт-год електроенергії та 1,33 млрд кубометрів природного газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УЕБ.

"Протягом 2023 року біржа провела 4183 торгові сесії у формі одностороннього аукціону та 1460 у формі двостороннього аукціону (на ринку природного газу). За їх результатами реалізовано 59,84 млн МВт-год електроенергії, 2,53 млн тонн нафти та газового конденсату, 263,97 тис. тонн скрапленого газу та нафтопродуктів, 1,33 млрд куб. м. природного газу, 585 тис. тонн вугілля", - йдеться у повідомленні.

Крім того, УЕБ провела 2416 аукціонів з продажу необробленої деревини. Загальний обсяг реалізації склав 3,46 млн кубометрів.

Зазначається, що на кінець 2023 року доступ до торгів на УЕБ мали 5984 учасники - це на 571 компанію більше, ніж у 2022 році.

Як повідомлялося, 18 січня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження і Українська енергетична біржа підписали меморандум про співпрацю у створенні прозорого та конкурентного ринку біопалива.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7585  0,09 0,25 38,3235  0,09 0,23
EUR 41,0219  0,10 0,24 41,8458  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,11 0,29 37,8667  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес