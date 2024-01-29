В Україні за два роки побудували понад 660 МВт нових потужностей «зеленої» енергетики

Упродовж 2022-2023 років в Україні було побудовано понад 660 МВт електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Протягом 2022 року побудовано близько 312 МВт нових потужностей ВДЕ, у 2023-му введено у роботу близько 350 МВт. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 2022-2023 років в Україні було побудовано понад 660 МВт електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Протягом 2022 року побудовано близько 312 МВт нових потужностей ВДЕ, у 2023-му введено у роботу близько 350 МВт. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" у 2023 році виплатило 30,348 млрд грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2023 рік - 60,05%, за 2022 рік - 55,3%, за 2021 рік - 99,07%.