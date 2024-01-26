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В реакторах ЗАЕС закінчується термін використання ядерного палива. Це загроза — Енергоатом
17:28 26.01.2024 |
Найближчим часом закінчується дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива у всіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це попередив голова Енергоатому Петро Котін.
Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії.
"Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" в "гарячий" ще більше розхитують ситуацію. Не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", - прокоментував Котін.
Про нові загрози на Запорізькій АЕС також напередодні говорив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який, як очікується, найближчим часом відвідає станцію.
Як повідомляють в Енергоатомі, Гроссі збирається з'ясувати довгострокові плани станції, які передбачають спробу перезапустити один або кілька реакторів. За його словами, "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".
Востаннє Гроссі був в Україні у червні 2023 року.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою. Росіяни довго не допускали спостерігачів МАГАТЕ до реакторів, а 19 січня МАГАТЕ повідомило, що російська армія знову встановила протипіхотні міни у буферній зоні електростанції.
Крім того, минулого тижня ЗАЕС на кілька годин втратила резервне енергопостачання реакторних блоків.
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