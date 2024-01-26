Україні вдалося створити резерв потужності генерації енергії - експерт

Україні вдалося створити резерв потужності генерації та відновити ту розгалужену мережу, за якою можна переспрямовувати енергетичні потоки, якщо виходить з ладу та чи інша лінія електропередач.

Тож немає підстав сумніватися, що Україні вдасться нормально пройти і завершити опалювальний сезон 2023-2024 року. Таку думку висловив в ефірі Українського радіо директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру «Псіхея» Геннадій Рябцев, передає Укрінформ.

Перебіг опалювального сезону експерт оцінює як нормальний і вважає, що немає підстав сумніватися, що Україні чогось не вистачить, щоби нормально пройти і завершити цей сезон. Він наголошує, що ризики пов'язані з погіршенням погодних умов та ракетними обстрілами.

«Ця зима легша, ніж попередня, бо енергетики достатньо добре підготувалися до неї. Україні з постачанням великого обладнання допомогли міжнародні партнери, де 100 одиниць такого обладнання було або модернізовано, або замінено. Це дозволило створити резерв потужності розподілу, відновити ту розгалужену мережу, за якою можна переспрямовувати енергетичні потоки, якщо виходить з ладу та чи інша лінія електропередач», - повідомив Рябцев.

За словами експерта, було забезпечено «хоча і невеликий, але все ж таки резерв потужності генерації», і зараз є кілька блоків, які перебувають в резерві на випадок «якщо щось».

«І плюс цей резерв потужності буде забезпечено завдяки збільшенню потужності міждержавних перетинів. Зараз ми маємо 1,7 ГВт можливої потужності, яку можуть нам у разі збоїв в роботі системи, у разі нестачі обсягів електричної енергії постачати наші європейські партнери. Ми ще жодного разу не використали цей обсяг повністю. Лише десь на 70% - коли у нас були великі збої через негоду та були знеструмлені понад 1000 населених пунктів. Але ці можливості дозволяють нам достатньо оптимістично дивитися на другу половину опалювального сезону», - повідомив експерт.

Рябцев також відзначив, що українці порівняно з довоєнним періодом значно зменшили споживання електроенергії. І попри те, що є невеликий запас і щодо розподілу, і щодо потужності, але все одно, на його думку, «всі споживачі мають думати над раціональним використанням енергетичних ресурсів». «Такий підхід дозволить нам гарантовано пройти опалювальний сезон», - додав він.

При цьому Рябцев наголошує, що проблеми залишаються. Вони пов'язані з тим, що обладнання здебільшого є довоєнним - достатньо старим і таким, що виходить з ладу, якщо відбуваються якісь негаразди через низькі температури і велике споживання електроенергії. Другою проблемою експерт називає значне зменшення кваліфікованих енергетиків. І третя проблема - боргова, яка потребує уваги з боку уряду: «Якщо енергетики не мають можливості оплатити обладнання та ремонт, заплатити заробітну плату своїм працівникам - тоді вони можуть не так справно відновлювати систему».

Рябцев нагадав, що Україна нині забезпечує себе газом з власного видобутку тільки через те, що істотно скоротилося споживання цього ресурсу (насамперед промисловими споживачами і домогосподарствами), а також констатував, що «Нафтогаз» збільшив видобуток. Однак у цілому Україна зменшила видобуток. За його даними, попередні результати видобутку газу по Україні - приблизно 17,6 млрд кубометрів, тоді як до війни було понад 20, і це загальний видобуток всіх видобувних компаній.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 січня попри виведення в ремонт двох енергоблоків теплових електростанцій дефіциту в енергосистемі не прогнозується.