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АНАЛІТИКА

Держава почала отримувати дивіденди від облгазів Фірташа

 

Держава почала отримувати гроші від компанії Чорноморнафтогаз, яка взяла в управління 26 операторів газорозподільних систем, пов'язаних із Дмитром Фірташем. Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

25 січня перший транш дивідендів за 2021-2022 роки в сумі 55,5 млн грн було перераховано Національному депозитарію, з них 38,5 млн грн надійдуть Агентству з розшуку і менеджменту активів.

Виплата дивідендів на користь бюджету та інших акціонерів відбуватиметься у кілька траншів відповідно до рішень загальних зборів акціонерів.

Загальний розмір дивідендів на користь держбюджету становитиме 226,7 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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