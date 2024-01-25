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Ми можемо відмовитись від імпорту газу та перейти на експорт електроенергії, - Галущенко
18:05 25.01.2024 |
Україна вже близька до того, щоб самозабезпечити себе газом у 2024 році. Окрім цього країни може відновити експорт електроенергії вже навесні.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр нагадав, що Україна вже з 2015 року не купує газ у Росії, а експортує його з країн Європи. А також Україна значно нарощує власний видобуток газу.
"Ми близькі до цього (не потреби в імпорті газу). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", - заявив Галущенко.
Однак він зауважив, що за останні роки в Україні різко впало споживання газу. І відмова від його експорту залежатиме від того, як розвиватиметься промисловість та економіка.
"Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", - сказав він.
Галущенко зауважив, що ще у 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу. Це зробило країну одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією.
А вже у 2022 році економіка України скоротилася приблизно на третину, оскільки промисловості скоротили або призупинили виробництво через ризики безпеки.
За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 млрд кубометрів.
Нещодавно "Нафтогаз" заявив, що очікує збільшення видобутку природного газу в країні на 7% у 2023 році з таким же прогнозом на цей рік. Однак скільки газу видобула Україна в 2023 році наразі не відомо.
Галущенко також заявив, що Україна може відновити значний експорт енергоносіїв вже цієї весни через зниження споживання.
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