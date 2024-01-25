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Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування газу після 2024 року, але готова домовлятися з країнами ЄС
11:47 25.01.2024 |
Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у пресслужбі Кабміну.
"Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - інформувала пресслужба.
Однак, зазначили в пресслужбі, "Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі".
Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".
Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.
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