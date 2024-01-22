Україна планує почати будувати великі блоки для атомних станцій у 2024 році - Галущенко

Україна планує у 2024 році почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив що у планах на 2024 рік є будівництво великих енергоблоків для атомних станцій.

Ці проєкти реалізуються в рамках співробітництва з країнами Заходу, зокрема із США.

Серед завдань на 2024 рік у міністерстві назвали децентралізацію і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту.

Як відомо, Україна планує збудувати загалом 9 нових енергоблоків для АЕС за американською технологією АР1000.