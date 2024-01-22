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Україна планує почати будувати великі блоки для атомних станцій у 2024 році - Галущенко
13:23 22.01.2024 |
Україна планує у 2024 році почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США.
Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
Міністр зазначив що у планах на 2024 рік є будівництво великих енергоблоків для атомних станцій.
Ці проєкти реалізуються в рамках співробітництва з країнами Заходу, зокрема із США.
Серед завдань на 2024 рік у міністерстві назвали децентралізацію і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту.
Як відомо, Україна планує збудувати загалом 9 нових енергоблоків для АЕС за американською технологією АР1000.
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