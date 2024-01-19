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АНАЛІТИКА

Новий маршрут для імпорту газу з Греції: Україна приєдналася до «Вертикального коридору»

Новий маршрут для імпорту газу з Греції: Україна приєдналася до «Вертикального коридору»

 

"Оператор ГТС України" приєднався до ініціативи створення "Вертикального коридору" - нового маршруту для транспортування газу з півдня на північ Європи.

Відповідний меморандум підписали оператори газотранспортних систем України, Молдови, Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини та Греції, повідомляє пресслужба української компанії.

Меморандум закріплює домовленості співпрацю між операторами систем транспортування газу зацікавлених країн та операторів LNG-терміналів для імпорту скрапленого газу у Греції (DESFA та Gastrade).

"Вертикальний коридор" передбачає модернізацію газотранспортних мереж вказаних країн, щоб транспортувати газ з півдня на північ і навпаки, з урахуванням можливостей нових та споруджуваних плавучих установок з регазифікації та зберігання LNG в регіоні.

Для цього оператори ГТС, які підписали меморандум, у 2024 році проведуть одночасні зобов'язуючі дослідження ринку щодо розподілу пропускних спроможностей. Виходячи з інтересів користувачів, вони визначать та оцінять найбільш відповідні та цільові проєкти з розширення потужностей, втілення яких є необхідним для задоволення попиту вздовж маршруту "Вертикального коридору".

"Підписавши сьогодні Меморандум про взаєморозуміння, оператори ГТС Словаччини, Молдови та України об'єднують зусилля з іншими операторами в регіоні, щоб втілити візію щодо створення "Вертикального коридору" задля транспортування природного газу з Греції в Україну", - зауважила генеральна директорка DESFA Марія Ріта Галлі.

Вона наголосила, що скоординований розвиток газотранспортних систем країн-учасниць ініціативи "Вертикальний коридор" сприятиме диверсифікації постачання газу у всіх країнах та оптимізації їхньої інфраструктури.

"Завдяки участі в "Вертикальному коридорі" ми розраховуємо щорічно додатково постачати понад 7 млрд куб. м газу від Румунії до Центральної Європи. ОГТСУ спільно з оператором ГТС Молдови та національними регуляторами зараз працює над створенням привабливих умов для використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 млн куб. м на добу вже протягом 2024 року", - прокоментував директор "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Греція
 

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