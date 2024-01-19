Укрнафта збільшила запаси нафти і газу за рахунок розширення спецдозволів

Розширення меж дії двох спецдозволів на користування надрами дозволило «Укрнафті» збільшити запаси нафти на 330 тис. тонн, газу - на 618 млн кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрнафта» приростила 330 тисяч тонн нафти та конденсату і 618 млн кубометрів газу загальних запасів за рахунок розширення меж двох існуючих спецдозволів. Причина розширення меж спецдозволів - приведення їх розмірів до контурів продуктивних покладів родовища», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, площу першої ділянки було розширено на 23,1%, що дозволило збільшити загальний обсяг запасів на 217 тис. тонн нафти та конденсату і 232 млн кубометрів газу.

Площа другої ділянки збільшена на 16,3%. Загальний обсяг запасів зріс на 386 млн кубометрів газу та 113 тис. тонн конденсату.

Як повідомлялося, у 2023 році порівняно із 2022 роком «Укрнафта» збільшила видобуток нафти й конденсату на 3%, до 1,41 млн т, видобуток газу - на 6%, до 1,1 млрд кубометрів.