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Укрнафта збільшила запаси нафти і газу за рахунок розширення спецдозволів
14:07 19.01.2024 |
Розширення меж дії двох спецдозволів на користування надрами дозволило «Укрнафті» збільшити запаси нафти на 330 тис. тонн, газу - на 618 млн кубометрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
«Укрнафта» приростила 330 тисяч тонн нафти та конденсату і 618 млн кубометрів газу загальних запасів за рахунок розширення меж двох існуючих спецдозволів. Причина розширення меж спецдозволів - приведення їх розмірів до контурів продуктивних покладів родовища», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, площу першої ділянки було розширено на 23,1%, що дозволило збільшити загальний обсяг запасів на 217 тис. тонн нафти та конденсату і 232 млн кубометрів газу.
Площа другої ділянки збільшена на 16,3%. Загальний обсяг запасів зріс на 386 млн кубометрів газу та 113 тис. тонн конденсату.
Як повідомлялося, у 2023 році порівняно із 2022 роком «Укрнафта» збільшила видобуток нафти й конденсату на 3%, до 1,41 млн т, видобуток газу - на 6%, до 1,1 млрд кубометрів.
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