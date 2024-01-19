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Іноземні трейдери планують закачати більше газу у сховища України: Чернишов провів зустрічі у Давосі
14:02 19.01.2024 |
До початку нинішнього опалювального сезону іноземні трейдери закачали в українські газосховища 2,5 млрд кубометрів газу, до наступного сезону «Нафтогаз» розраховує збільшити ці обсяги.
Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.
«Цієї зими ми змогли змотивувати європейські компанії зберігати газ в Україні. Цього опалювального сезону ми маємо 2,5 млрд куб. м європейського газу, що зберігається в Україні, і це екстраординарне досягнення. Тут, у Давосі, ми мали декілька зустрічей з ключовими трейдерами. За результатами цих переговорів ми можемо сподіватись, що нам вдасться значно збільшити ці обсяги до наступної зими», - сказав Чернишов.
Він також зазначив, що Україна наразі проходить опалювальний сезон виключно за рахунок газу власного видобутку.
Як повідомляв Укрінформ, до України у 2023 році імпортовано 4,3 млрд кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови, що удвічі більше порівняно із 2022 роком. Основна частина імпортованого газу надійшла для зберігання в українських ПСГ.
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