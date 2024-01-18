Центренерго нарощує генерацію: запрацював 10-й енергоблок

Станом на 18 січня в роботі перебуває 10 енергоблоків ПАТ «Центренерго».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

«ПАТ «Центренерго» забезпечує безперебійну роботу генерації електро- та теплової енергії в зимовий період. Станом на 18 січня 2024 року в роботі перебуває 10 енергоблоків, що становить 125% від планового показника», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що новий топменеджмент компанії розробив програму відновлення виробничих потужностей, згідно з якою проходив плановий ремонт та накопичення палива. За результатом, Центренерго вчасно завершив підготовку до зими, а також підготував резервну генерацію - рекордну за останні кілька років.

Як повідомлялося, на склади теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" відвантажується вугілля українського видобутку та імпортоване вугілля із Польщі.