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Центренерго нарощує генерацію: запрацював 10-й енергоблок
16:56 18.01.2024 |
Станом на 18 січня в роботі перебуває 10 енергоблоків ПАТ «Центренерго».
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
«ПАТ «Центренерго» забезпечує безперебійну роботу генерації електро- та теплової енергії в зимовий період. Станом на 18 січня 2024 року в роботі перебуває 10 енергоблоків, що становить 125% від планового показника», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що новий топменеджмент компанії розробив програму відновлення виробничих потужностей, згідно з якою проходив плановий ремонт та накопичення палива. За результатом, Центренерго вчасно завершив підготовку до зими, а також підготував резервну генерацію - рекордну за останні кілька років.
Як повідомлялося, на склади теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" відвантажується вугілля українського видобутку та імпортоване вугілля із Польщі.
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