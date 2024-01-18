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Росіяни допустили МАГАТЕ до енергоблоку №6 Запорізької АЕС
18:07 17.01.2024 |
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після кількох відмов нарешті отримали доступ до реакторного залу енергоблока №6 Запорізької АЕС.
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ, передає Укрінформ.
«Під час обходу зон енергоблока №6 команда відвідала турбінний зал енергоблока №6, але їй знову було відмовлено в доступі до деяких зон залу. Перебуваючи в реакторному залі, команда спостерігала за основними компонентами реактора, що підтверджує його стан холодного вимкнення», - йдеться у повідомленні.
Експерти МАГАТЕ також відвідали приміщення системи безпеки енергоблока №6, щоб оцінити стан виявлених раніше відкладень борної кислоти. Вони зафіксували наявність відкладень у трьох приміщеннях. Фахівці також відвідали аварійні дизель-генератори 6-го енергоблока.
Зазначається, що представники МАГАТЕ не можуть отримати доступ до всіх частин машинного залу кожного блоку з 18 жовтня минулого року.
Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники досі не надали присутнім на Запорізькій АЕС експертам МАГАТЕ доступ до реакторних залів енергоблоків №1 та №2.
Президент Енергоатому Петро Котін вважає, що, не допускаючи експертів МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС, росіяни намагаються приховати справжню ситуацію на станції.
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