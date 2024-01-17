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Україна запустила спільні аукціони з електроенергії з Польщею на європейській платформі
22:14 16.01.2024 |
У вівторок, 16 січня, вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів між Україною та Польщею за європейськими правилами. Про це повідомило Укренерго.
Аукціони стартували на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) і одночасно відбулися для польських та українських учасників ринку - операторів PSE та Укренерго.
Joint Allocation Office - платформа, на якій проводиться розподіл пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за допомогою спільних аукціонів.
Максимальна запропонована пропускна спроможність на імпорт склала 425 МВт. День постачання - 18 січня. Аукціон на експорт проводився з нульовими умовами через відсутність доступної пропускної спроможності.
В результаті розподілена пропускна спроможність становила з 01:00 до 06:00 та з 22:00 до 24:00 - 425 МВт, на 21:00 - 292 МВт, а з 07:00 до 20:00 годину 0 МВт. Гранична ціна перетину - 0,02 євро/МВт-год, тобто загалом за добу - 82,34 євро. За правилами аукціону, український оператор системи передання отримає 50% від цієї суми.
29 грудня 2023 року Національний банк пом'якшив валютні обмеження для НЕК "Укренерго", дозволивши компанії перераховувати гроші за кордон на користь європейської платформи Joint Allocation Office (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності.
Як пояснив регулятор, ці зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості у разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку Росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні.
Запровадження спільних аукціонів - виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.
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