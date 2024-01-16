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Ціни на уран досягли максимуму за 16 років
10:43 16.01.2024 |
Ціни на уран у січні цього року продовжили зростання і перевищили $92 за фунт, сягнувши максимальних з кінця 2007 року показників.
Як пише Trading Economics, зростання обумовлено зростаючими ознаками високого попиту на уран і водночас ризиками пропозиції. У 2023 році енергокомпанії підписали контракти на постачання 160 млн фунтів урану, це максимальні обсяги з 2012 року, передає Інтерфакс-Україна.
Волатильність цін на викопне паливо та амбітні цілі з декарбонізації спонукали США та ще 20 країн анонсувати плани щодо потроїння атомних потужностей до 2050 року. Великі ставки на атомну енергетику робить Китай, який будує 22 із 58 реакторів у світі. Японія перезапустила проєкти щодо збільшення вироблення атомної енергії, а запуск нового атомного реактора у Фінляндії став першим у Європі за 16 років.
Однак ці плани зустріли зростаючі ризики поставок. Західні енергокомпанії продовжували уникати імпорту урану з РФ, а американські законодавці зробили крок до повної заборони імпорту російського урану, зокрема в грудні Палата представників схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт збагаченого урану з Росії.
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