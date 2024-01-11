ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у телеграм-каналі, за законопроєкт №5399, який передбачає застосування касового методу для сплати податку на прибуток виробниками електроенергії з альтернативних джерел, проголосували 230 парламентаріїв.

Законопроєкт подав нардеп Юрій Камельчук ("Слуга народу") і зареєстрований у ВР у квітні 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, відповідна норма спрямована на тимчасове зменшення податкового навантаження на виробників е/е з ВДЕ, які системно недоотримують оплату від ДП "Гарантований покупець" за фактично поставлений товар - "зелену" електроенергію.

Крім того, законопроєкт передбачає пролонгацію до 1 січня 2026 року норм щодо застосування касового методу для ПДВ для учасників ринку електроенергії.