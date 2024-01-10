НКРЕКП схвалила перенесення з 1 лютого на 1 квітня початку операцій на оптових енергоринках лише компаніями з реєстрацією за законом про REMIT

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила перенесення з 1 лютого на 1 квітня 2024 року дати, з якої операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати винятково особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергоринку згідно із законом про REMIT.

Відповідне рішення про схвалення змін до постанови НКРЕКП від 4 жовтня 2023 року №1812, згідно з якою було затверджено порядок реєстрації, комісія ухвалила в середу.

Проєкт змін також пропонує вилучити додаток до постанови, згідно з яким встановлювали графік поетапної реєстрації для різних груп учасників із 1 листопада до 29 грудня 2023 року.

Відповідно, з 1 червня на 1 серпня запропоновано перенести дату надання НКРЕКП уточненої реєстраційної форми із зазначенням у ній інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), пов'язаних учасників оптового енергетичного ринку та платформ інсайдерської інформації, визначених порядком реєстрації.

"На сьогодні зареєструвалося понад 1,5 тис. учасників ринку (за даними НКРЕКП, також зареєстровано 22 нерезиденти - ЕР), потенційно буде ще приблизно тисяча учасників. З огляду на умови воєнного стану, часті тривоги, запропоновано надати додатковий термін для реєстрації, поліпшити форми реєстрації, щоб не створювати проблем для неї", - зазначив під час засідання член комісії Олександр Формагей.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зі свого боку прокоментував: "Вважаю, що було достатньо часу для реєстрації. Регулятор неодноразово нагадував про необхідність прискорити її. Це робили й інші держоргани. Моя особиста думка, що в принципі терміни треба зберегти для того, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що ті акти, які ми ухвалюємо на основі законів, мають виконуватися. Буду особисто голосувати за початок регуляторної процедури, але наголошую, що все потрібно робити в строк".

Проєкт змін до постанови буде розміщено на сайті регулятора для надання пропозицій і зауважень.

Як повідомлялося, реєстр розроблений і починає діяти уа виконання положень закону про REMIT (ухвалений 10 червня 2023 року закон №3141-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках").

Реєстрація почалася з 15 жовтня 2023 року. Станом на 1 листопада регулятор повідомив, що зареєструвалися 15 учасників ринку, зокрема НЕК "Укренерго", АТ "Укртрансгаз", а також низка трейдерів газу та е/е.

З 1 лютого 2024 року учасники без реєстрації не зможуть здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами.

