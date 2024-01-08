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Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії
10:53 08.01.2024 |
Японія передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п'ять газових турбін.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.
Придбані Японією газові турбіни Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Очільник Міненерго Герман Галущенко подякував японській стороні за надану підтримку та готовність і надалі допомагати Україні. А також подякував Японії за лідерство, яке країна продемонструвала під час головування в G7 і участь у роботі груп з реалізації Формули миру, зокрема її першого пункту - ядерна і радіаційна безпека.
Народ і Уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі", - сказала представниця уряду Японії Йоко Камікава.
Надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.
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