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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нацкомісія помітила зловживання на ринку електроенергії, готує розслідування
17:43 05.01.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), може розпочати розслідування проти енергетичних компаній через виявлені ознаки маніпулювання на ринку електроенергії "на добу наперед".
"НКРЕКП інформує, що за результатами оперативного моніторингу ринку електричної енергії та відповідно до даних, наданих АТ "Оператор ринку" та НЕК "Укренерго", останнім часом спостерігаються ознаки маніпулювання на ринку "на добу наперед", - йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.
"Регулятор відслідковує дану ситуацію та готує рішення щодо початку проведення розслідувань. У разі підтвердження порушень НКРЕКП будуть застосовані відповідні штрафні санкції", - додали у Нацкомісії.
Як повідомлялося, у листопаді 2022 року НКРЕКП розпочала розслідування діяльності ТОВ "Д.Трейдинг", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" з групи ДТЕК Ріната Ахметова щодо порушень законодавства на ринку електроенергії. Зокрема, регулятор підозрював, що "Д.Трейдинг" вживав дій для збільшення ринкової ціни на електроенергію.
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