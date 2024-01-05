В Україні встановили першу газову міні-ТЕЦ за кошти США

Теплопостачальне підприємство міста Старокостянтинів, що на Хмельниччині, завершило установку та приєднання до мереж когенераційної установки (КГУ), придбаної коштом Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що установка обладнана газопоршневим двигуном і генерує одночасно теплову й електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні.

У такий спосіб відбувається безперебійне постачання тепла об'єктам критичної та соціальної інфраструктури, а також мешканцям багатоквартирних будинків.

Як додали в пресслужбі USAID, установа закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. Це обладнання загальною потужністю 56,5 МВт, інтегроване в системи централізованого теплопостачання, забезпечуватиме живлення місцевої критичної інфраструктури, таких як котельні, теплові пункти, насосні станції систем водопостачання та водовідведення, а також забезпечуватиме стабільне теплопостачання до понад 1 млн мешканців та близько 1000 соціальних об'єктів.

Когенераційні установки малої та середньої потужності, які закуповує та передає місцевим громадам USAID, дозволить місцевим теплопостачальним підприємствам генерувати електроенергію для власних потреб або продажу в енергомережу не лише в умовах війни, що триває, а й по її закінченню.