Транзит російського газу через ГТС України у 2023 р. знизився на 28,4%

Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Загалом надходження газу через транскордонні точки входу в українську ГТС у 2023 році становило 19 млрд 636,2 млн куб. м (у 2022 - 22 891,5 млрд куб. м). Зокрема з боку Словаччини - 1 млрд 833,9 млн куб. м, Угорщини - 1,341 млрд куб. м, Молдови - 632,3 млн куб. м, Польщі - 602 млн куб. м, Румунії - 580,4 млн куб. м.

Постачання газу на "митний склад" (МС) ПСГ торік становило 3 млрд 286,8 млн куб. м, на вихід із МС "пішло" - 1 млрд 276,6 млн куб. м.

Найбільший обсяг вивезення газу з МС ПСГ до країн Європи та Молдови зафіксовано в грудні (768,2 млн куб. м), а його закачування - в серпні (1 млрд 92,5 млн куб. м).

Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу на рік.

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що компанія не має наміру продовжувати дію транзитного контракту після його завершення 31 січня 2024 року.

Результати проведеного за сприяння USAID стрес-тесту показали, що ГТС і ПСГ України готові працювати в умовах нульового транзиту.

