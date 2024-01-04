Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на електроенергію для бізнесу у грудні знизилися після двох місяців зростання
15:55 04.01.2024 |
Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у грудні 2023 року знизилася на 5,87%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 4101, 86 грн за МВт-год.
За даними держкомпанії "Оператор ринку", ціновий індекс базового навантаження BASE у грудні знизився на 9,57% - до 3654,13 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro.
Водночас індекс позапікового навантаження впав на 26,31% - до 2501,77 грн за МВт-год, а індекс пікового навантаження зріс на 2,55% - до 4806,49 грн за МВт-год.
У грудні на РДН було сумарно реалізовано 2,41 млн МВт-год електроенергії, що є найвищим показником за рік. У порівнянні з груднем 2022 року обсяги реалізації на цьому сегменті ринку зросли на 74,6%.
Загалом, за весь 2023 рік на РДН було реалізовано 20,75 млн МВт-год.
Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні.
При цьому у жовтні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у жовтні 2023 року становила 4 065,58 грн за МВт-год, збільшившись порівняно з вереснем на 4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
ТОП-НОВИНИ
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
|Найбільший обмін полоненими: в Україну повернулись 230 людей
|Розмноження хаосу. Навіщо Зеленський знову заговорив про вибори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ
|Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі
|Ціни на електроенергію для бізнесу у грудні знизилися після двох місяців зростання
|НКРЕКП погодила підвищення фінансових компенсацій генкомпаніям за послуги з надання резервної потужності
|Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується близько $78,9 за барель
|Україні вдалося збільшити видобуток газу у другий рік повномасштабної війни
Бізнес
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки
|Річний дохід «Open AI» перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information