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АНАЛІТИКА

Ціни на електроенергію для бізнесу у грудні знизилися після двох місяців зростання

 

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у грудні 2023 року знизилася на 5,87%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 4101, 86 грн за МВт-год.

За даними держкомпанії "Оператор ринку", ціновий індекс базового навантаження BASE у грудні знизився на 9,57% - до 3654,13 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro.

Водночас індекс позапікового навантаження впав на 26,31% - до 2501,77 грн за МВт-год, а індекс пікового навантаження зріс на 2,55% - до 4806,49 грн за МВт-год.

У грудні на РДН було сумарно реалізовано 2,41 млн МВт-год електроенергії, що є найвищим показником за рік. У порівнянні з груднем 2022 року обсяги реалізації на цьому сегменті ринку зросли на 74,6%.

Загалом, за весь 2023 рік на РДН було реалізовано 20,75 млн МВт-год.

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у листопаді 2023 року становила 4 357,80 грн за МВт-год, це на 7,2% більше, ніж у жовтні.

При цьому у жовтні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у жовтні 2023 року становила 4 065,58 грн за МВт-год, збільшившись порівняно з вереснем на 4%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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