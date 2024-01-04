Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКП погодила підвищення фінансових компенсацій генкомпаніям за послуги з надання резервної потужності
15:50 04.01.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), погодила зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання).
Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в четвер. Проєкт змін до порядку розроблено НЕК "Укренерго".
Відповідно до зміненого порядку, до розрахунку ціни послуги генерувальних компаній з надання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання, ВУ РЗ), зокрема, включатиметься акцизний податок на е/е.
Крім того, значення умовно-постійних витрат, яке враховується під час розрахунку вартості ВУ РЗ, буде збільшено на 65,16 грн/МВт-год - до 564,12 грн/МВт-год, - у зв'язку з відповідним зростанням тарифу на послуги диспетчерського управління НЕК "Укренерго", починаючи з 2021 року.
Як наголосив на засіданні Нацкомісії представник "Укренерго", системний оператор почне проводити аукціони на ВУ РЗ генкомпаній відповідно до зміненого порядку починаючи з 5 січня 2024 року.
НКРЕКП постановою погодила Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) 8 листопада 2021 року.
Платником ВУ РЗ генкомпаній виступає "Укренерго".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
ТОП-НОВИНИ
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
|Найбільший обмін полоненими: в Україну повернулись 230 людей
|Розмноження хаосу. Навіщо Зеленський знову заговорив про вибори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ
|Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі
|Ціни на електроенергію для бізнесу у грудні знизилися після двох місяців зростання
|НКРЕКП погодила підвищення фінансових компенсацій генкомпаніям за послуги з надання резервної потужності
|Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується близько $78,9 за барель
|Україні вдалося збільшити видобуток газу у другий рік повномасштабної війни
Бізнес
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки
|Річний дохід «Open AI» перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information