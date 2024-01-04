НКРЕКП погодила підвищення фінансових компенсацій генкомпаніям за послуги з надання резервної потужності

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), погодила зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання).

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в четвер. Проєкт змін до порядку розроблено НЕК "Укренерго".

Відповідно до зміненого порядку, до розрахунку ціни послуги генерувальних компаній з надання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання, ВУ РЗ), зокрема, включатиметься акцизний податок на е/е.

Крім того, значення умовно-постійних витрат, яке враховується під час розрахунку вартості ВУ РЗ, буде збільшено на 65,16 грн/МВт-год - до 564,12 грн/МВт-год, - у зв'язку з відповідним зростанням тарифу на послуги диспетчерського управління НЕК "Укренерго", починаючи з 2021 року.

Як наголосив на засіданні Нацкомісії представник "Укренерго", системний оператор почне проводити аукціони на ВУ РЗ генкомпаній відповідно до зміненого порядку починаючи з 5 січня 2024 року.

НКРЕКП постановою погодила Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) 8 листопада 2021 року.

Платником ВУ РЗ генкомпаній виступає "Укренерго".