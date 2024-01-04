Україні вдалося збільшити видобуток газу у другий рік повномасштабної війни

У 2023 році видобуток газу в Україні перевищив 18,7 мільярда кубометрів, що на 0,9% більше, ніж у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення РФ він впав на 6% (до 18,54 млрд кубометрів).

Про це свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Зокрема, державне "Укргазвидобування" у 2023 році видобуло понад 13,9 млрд куб. м валового природного газу, що на 5% більше, ніж минулого року (майже 13,23 млрд куб м). Також компанія у 2023р змогла видобути на 1,7% більше газу, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного російського вторгнення. Видобуток товарного газу "Укргазвидобування" склав близько 13,22 млрд куб. м, це також на 5% більше, ніж у 2022 році.

ПАТ "Укрнафта" у 2023 році збільшила видобуток природного газу на 6% - до майже 1,1 млрд куб. м.

Водночас приватні компанії зменшили обсяги видобутку природного газу у минулому році майже на 14% - до 3,7 млрд куб м. Скорочення обсягів видобутку приватними компаніями пов'язано як з труднощами реалізації газу на внутрішньому ринку в умовах слабкого попиту та заборони на експорт газу, так і з зупинкою деяких спецдозволів (передусім, "Укрнафтобуріння" та Smart Energy).

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше обіцяв, що у 2023 році група "Нафтогаз" збільшить видобуток газу на 8%, порівняно з 2022 роком.