Японія надасть Україні технологію із виробництва біопалива - Kyodo

Японія планує надати Україні технологію з виробництва біопалива для підтримки зусиль з відновлення країни після війни з Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News із посиланням на поінформовані джерела в японському уряді.

План буде представлено наступного місяця у Токіо на зустрічі представників державного та приватного секторів двох країн для обговорення підтримки відновлення України, йдеться у матеріалі.

Токіо очікує, що технологія із виробництва біопалива створить нову галузь в Україні, багатій на ресурси, які можна використовувати у якості палива.

Очікується, що японські фірми погодяться надати технологію виробництва відновлюваної енергії та відповідне обладнання на японсько-українській конференції сприяння економічній реконструкції, яка відбудеться 19 лютого.

У разі, якщо створення нової галузі буде успішним, це забезпечить перспективну експортну продукцію для України та потенційно допоможе збільшити надходження країни в іноземній валюті, сказав неназваний японський урядовець.

Окрім біопалива, Японія також розглядає можливість надання протезів для ніг, надрукованих на 3D-принтері, та технології лікування ПТСР. Також Японія планує підтримати впровадження в Україні дистанційної медичної допомоги та технологій розумного землеробства.

Як повідомлялося, Японія є третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. У 2023 році до державного бюджету України було спрямовано 3,7 млрд доларів США пільгового фінансування та грантів.