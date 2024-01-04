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Японія надасть Україні технологію із виробництва біопалива - Kyodo
13:38 04.01.2024 |
Японія планує надати Україні технологію з виробництва біопалива для підтримки зусиль з відновлення країни після війни з Росією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News із посиланням на поінформовані джерела в японському уряді.
План буде представлено наступного місяця у Токіо на зустрічі представників державного та приватного секторів двох країн для обговорення підтримки відновлення України, йдеться у матеріалі.
Токіо очікує, що технологія із виробництва біопалива створить нову галузь в Україні, багатій на ресурси, які можна використовувати у якості палива.
Очікується, що японські фірми погодяться надати технологію виробництва відновлюваної енергії та відповідне обладнання на японсько-українській конференції сприяння економічній реконструкції, яка відбудеться 19 лютого.
У разі, якщо створення нової галузі буде успішним, це забезпечить перспективну експортну продукцію для України та потенційно допоможе збільшити надходження країни в іноземній валюті, сказав неназваний японський урядовець.
Окрім біопалива, Японія також розглядає можливість надання протезів для ніг, надрукованих на 3D-принтері, та технології лікування ПТСР. Також Японія планує підтримати впровадження в Україні дистанційної медичної допомоги та технологій розумного землеробства.
Як повідомлялося, Японія є третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. У 2023 році до державного бюджету України було спрямовано 3,7 млрд доларів США пільгового фінансування та грантів.
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