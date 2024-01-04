Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія надасть Україні технологію із виробництва біопалива - Kyodo

 

Японія планує надати Україні технологію з виробництва біопалива для підтримки зусиль з відновлення країни після війни з Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News із посиланням на поінформовані джерела в японському уряді.

План буде представлено наступного місяця у Токіо на зустрічі представників державного та приватного секторів двох країн для обговорення підтримки відновлення України, йдеться у матеріалі.

Токіо очікує, що технологія із виробництва біопалива створить нову галузь в Україні, багатій на ресурси, які можна використовувати у якості палива.

Очікується, що японські фірми погодяться надати технологію виробництва відновлюваної енергії та відповідне обладнання на японсько-українській конференції сприяння економічній реконструкції, яка відбудеться 19 лютого.

У разі, якщо створення нової галузі буде успішним, це забезпечить перспективну експортну продукцію для України та потенційно допоможе збільшити надходження країни в іноземній валюті, сказав неназваний японський урядовець.

Окрім біопалива, Японія також розглядає можливість надання протезів для ніг, надрукованих на 3D-принтері, та технології лікування ПТСР. Також Японія планує підтримати впровадження в Україні дистанційної медичної допомоги та технологій розумного землеробства.

Як повідомлялося, Японія є третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. У 2023 році до державного бюджету України було спрямовано 3,7 млрд доларів США пільгового фінансування та грантів.
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес