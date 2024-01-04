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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
РФ заблокувала доступ МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС
23:19 03.01.2024 |
Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) протягом останніх двох тижнів відмовляє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у доступі до реакторних залів першого, другого і шостого блоків станції, повідомили у агентстві у середу, 3 січня.
"Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебуває у "холодному зупині". Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Команда й надалі запитуватиме цей доступ", - зазначається в заяві генерального директора агенції Рафаеля Гроссі, оприлюдненій на сайті організації.
Також за останній тиждень експертам МАГАТЕ обмежили доступ до деяких частин турбінних залів ЗАЕС, зокрема у третьому, четвертому і шостому блоках. "Крім того, експерти МАГАТЕ досі очікують на запланований на 19 грудня доступ до дахів реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки", - йдеться в заяві.
22 грудня експерти виявили у кількох приміщеннях захисної оболонки реактора шостого блоку відкладення борної кислоти на клапанах, насосі та підлозі. За твердженнями окупаційної адміністрації, витік стався із одного резервуарів для зберігання борної кислоти, але усунути його збираються пізніше, під час "планового технічного обслуговування".
"Подібний витік може виникнути під час роботи установки. Однак така подія потребує належної та своєчасної уваги, розслідування та відповіді з боку оператора, щоб запобігти подальшим та потенційно більш серйозним наслідкам для безпеки", - наголошується у повідомленні.
Біля ЗАЕС тривають вибухи
Крім того, в агентстві зауважують, що останніми тижнями команда МАГАТЕ продовжує чути регулярні вибухи "на деякій відстані" від ЗАЕС.
Зберігається небезпека від дій РФ і для інших українських АЕС. Так, минулого тижня через масштабні ракетні атаки фахівці агентства тричі спускалися в укриття на Хмельницькій АЕС. Також експертам МАГАТЕ повідомили, що 29 грудня біля Рівненської АЕС пролетіла крилата ракета, а в районі розташування Південноукраїнської АЕС перетинали ракети і дрони.
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