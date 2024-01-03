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Енергетики вже відновили 2 гігавати потужностей, пошкоджених минулої зими - Галущенко
17:17 03.01.2024 |
Енергетики відновили 2 ГВт потужностей електростанцій, що були пошкоджені минулого опалювального сезону через російські атаки.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.
«На сьогодні відновлено більше 2 ГВт потужностей енергосистеми. Це стосується об'єктів, які були суттєво пошкоджені минулої зими», - сказав Галущенко.
Він нагадав, що минулої зими через атаки та тимчасову окупацію зазнали пошкоджень близько половини енергетичних об'єктів.
За словами Галущенка, близько 16 - 18 млрд грн на проведення ремонтів на об'єктах ПрАТ «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом» вдалося закумулювати завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення. Водночас, міністр наголосив, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 підвищення тарифів для населення не планується.
Крім того, Галущенко повідомив, що цьогоріч інструментом для нарощування генерації стануть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.
Як повідомлялося, російська атака 2 січня не спричинила критичної загрози для роботи енергосистеми, пошкодження несли локальний характер.
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