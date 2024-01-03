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АНАЛІТИКА

НКРЕКП відновила послуги зі стандартних і нестандартних приєднань до мереж

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), з 1 січня 2024 року відновила надання послуг зі стандартних і нестандартних приєднань до електричних мереж згідно з Кодексом систем розподілу, дія відповідних положень якого була зупинена регулятором внаслідок російської агресії.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 грудня 2023 року.

"Це рішення сприятиме забезпеченню простих і необтяжливих умов приєднання до електричних мереж для нових користувачів системи та більшій прогнозованості витрат на приєднання для замовників, що позитивно вплине на залучення інвестицій та розвиток економіки країни", - зазначено на офіційному вебпорталі регулятора у вівторок.

Водночас, як пояснили в Нацкомісії, з метою забезпечення можливості приєднання до електромереж на територіях, де можливі або тривають активні бойові дії, регулятор продовжив надання операторами систем розподілу (ОСР) послуг із приєднання відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні воєнного стану.

Такий дозвіл, зокрема, поширюється на об'єкти, які використовуються для тимчасового проживання переміщених осіб, а також для задоволення потреб підприємств зі сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, підприємств держконцерну "Укроборонпром", Збройних сил України, правоохоронних органів та сил цивільного захисту.

Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні воєнного стану було затверджено відповідною постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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