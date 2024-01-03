Фінансові новини
- |
- 03.01.24
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКП відновила послуги зі стандартних і нестандартних приєднань до мереж
19:55 02.01.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), з 1 січня 2024 року відновила надання послуг зі стандартних і нестандартних приєднань до електричних мереж згідно з Кодексом систем розподілу, дія відповідних положень якого була зупинена регулятором внаслідок російської агресії.
Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 грудня 2023 року.
"Це рішення сприятиме забезпеченню простих і необтяжливих умов приєднання до електричних мереж для нових користувачів системи та більшій прогнозованості витрат на приєднання для замовників, що позитивно вплине на залучення інвестицій та розвиток економіки країни", - зазначено на офіційному вебпорталі регулятора у вівторок.
Водночас, як пояснили в Нацкомісії, з метою забезпечення можливості приєднання до електромереж на територіях, де можливі або тривають активні бойові дії, регулятор продовжив надання операторами систем розподілу (ОСР) послуг із приєднання відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні воєнного стану.
Такий дозвіл, зокрема, поширюється на об'єкти, які використовуються для тимчасового проживання переміщених осіб, а також для задоволення потреб підприємств зі сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, підприємств держконцерну "Укроборонпром", Збройних сил України, правоохоронних органів та сил цивільного захисту.
Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу в період дії в Україні воєнного стану було затверджено відповідною постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НКРЕКП відновила послуги зі стандартних і нестандартних приєднань до мереж
|Польський міністр: Хочемо допомогти Україні, але мусимо зберегти ембарго
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|Україна вже експортувала майже 18,4 мільйона тонн зернових та зернобобових
|Промисловість очікує зменшення відтоку робітників та стабільних замовлень — Держстат
|«Нафтогаз» купив у приватних українських компаній майже 1 мільярд кубометрів газу за рік
Бізнес
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку