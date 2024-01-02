Експорт газу до Європи російським «Газпромом» впав за рік ще у два рази

Постачання російського газу компанією "Газпром" до Європи через Україну та "Турецьким потоком" в 2023 році впали ще на 55,6% - з 63,8 млрд до 28,3 мільярда кубометрів. П'ять років тому він сягав 180 млрд кубометрів.

Про це свідчать розрахунки Reuters, що базуються на даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG) і щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну.

Вони свідчать, що експорт російського газу трубопроводами у Європу в 2023 році впав до 77,6 мільйона кубометрів на добу з 174,8 мільйона кубометрів на добу в 2022 році.

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію цієї статистики.

До середини травня 2022 року постачання російського газу до Європи також здійснювалося трубопроводом "Ямал-Європа" і через газовимірювальну станцію "Сохрановка" на українському маршруті, а до вересня 2022 року РФ експортувала газ газопроводом "Північний потік".

Експорт "Газпрому" до країн далекого зарубіжжя, включаючи Китай та Туреччину, у 2022 році впав майже на 46% - до 100,9 мільярда кубометрів. За розрахунками Reuters, у 2023 році експорт впаде до близько 70 мільярдів кубометрів, зокрема близько 22,5 мільярдів кубометрів транспортовано до Китаю.

На піку експортних обсягів "Газпрому" в 2018-2019 роках постачання концерну до Європи перевищувало 175-180 мільярдів кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.

Нагадаємо, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком - до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% - до 412,6 млрд куб. м. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" - на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.