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Масована повітряна атака РФ призвела до відключень світла в кількох областях - Міненерго
10:52 29.12.2023 |
Після масованого обстрілу російських агресорів уночі та вранці п'ятниці є відключення електроенергії в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики.
Згідно з його релізом, унаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах Київської області, знеструмлені 843 абоненти. У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ, дані про наслідки уточнюють. На Одещині пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ, наразі триває огляд мереж. У Харківській області є пошкодження мереж у п'яти громадах.
Крім того, внаслідок бойових дій там також залишаються знеструмленими 16,6 тис. споживачів. Із цієї причини в Донецькій області залишають без напруги 132 населені пункти (приблизно 126 тис. точок обліку), у Запорізькій - 63 населені пункти (5,6 тис. абонентів), у Херсонській - 45 (приблизно 26 тис. точок обліку), у Чернігівській - 16.
Неприємні ситуації сталися за добу з газопостачанням. У Київській області невідомі перекрили засувку в газовому колодязі, внаслідок чого попередньо відключено від газопостачання 341 споживача.
Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі Харківської області. У двох мешканців підозра на отруєння чадним газом, одного з них шпиталізовано до лікарні.
Загалом Міненерго акцентує увагу на тому, що жодних планових обмежень енергопостачання не передбачено. Крім того, в іншому релізі Міненерго назвало фейковою інформацію в соцмережах про відключення електроенергії в новорічні свята.
"Електроенергії достатньо для покриття потреб. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту. Закликаємо громадян бути пильними та використовувати інформацію лише з офіційних джерел", - наголошує міністерство.
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