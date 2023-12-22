ЄС відправляє в Україну додатково 500 електрогенераторів

Європейська комісія повідомила про відправлення в Україну ще 500 електрогенераторів.

"Тривалі жорстокі атаки з боку Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру крихкою. Ми відправляємо в Україну ще 500 електрогенераторів, довівши їх загальну кількість до понад 5 500, щоб забезпечити достатнє енергопостачання і підтримувати роботу життєво важливих служб", - ідеться в повідомленні Єврокомісії в Х (твіттер).

Фінансова вартість 500 електрогенераторів, які відправляються в Україну, становить 16,5 млн євро. Генератори передадуть різним українським міністерствам.

У повідомленні на сайті комісії зазначено, що мета полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання електроенергії в холодні й темні місяці, а також підтримувати в робочому стані життєво важливі українські служби, зокрема лікарні. 40 із 500 генераторів призначені для шкіл.