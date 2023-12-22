Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДТЕК бачить великий потенціал у заміні ТЕС на малі модульні реактори

 

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова розглядає можливість будівництва малих модульних реакторів для заміни теплових електростанцій. Про це розказав у четвер генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук на форумі NV.

"Це заміна тепловим електростанціям. Логіка проста: у нас є станції, а там є підключення, люди, інфраструктура, земля. І через п'ять-сім років потрібно буде реалізовувати заміну одних технологій на іншу. Ми бачимо в цьому великий потенціал. Звичайно, для цього потрібно буде залучати проєктне фінансування, захист інвестицій, виконання базових законів економіки", - сказав він.

Поки що ДТЕК не бачить цих умов.

"Інвестор сидить з умовним мільярдом доларів, і у нього альтернатива: вкласти мільярд в zero risk облігації зовнішньої позики Америки під 5% чи вкласти в Україну з більшим, можливо, доходом, але зі значно більшими ризиками. Вгадайте, куди люди зараз вкладають гроші?" - сказав він.

ДТЕК - один з найбільших виробників електроенергії в Україні. Компанія має вісім теплових електростанцій, дві з яких - Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) - розташовані на тимчасово окупованих територіях, а ще одна - Курахівська - у прифронтовому місті Курахове.

Доступна потужність генерації ДТЕК на 1 жовтня 2023 року становила 4,26 ГВт, що майже на 2 ГВт менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення, коли було 6,09 ГВт. До кінця 2023 року ДТЕК планує вийти на потужність 4,6 ГВт, до кінця 2024 року - на 5,1 ГВт.

Малі модульні реактори - новітня технологія, яка розглядається як можлива альтернатива для традиційних великих АЕС. Вони проєктуються меншими за потужністю (до 300 МВт), тому їм потрібна буде в десять разів менша площа. Вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах та збиратися в місці розташування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес