ДТЕК бачить великий потенціал у заміні ТЕС на малі модульні реактори

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова розглядає можливість будівництва малих модульних реакторів для заміни теплових електростанцій. Про це розказав у четвер генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук на форумі NV.

"Це заміна тепловим електростанціям. Логіка проста: у нас є станції, а там є підключення, люди, інфраструктура, земля. І через п'ять-сім років потрібно буде реалізовувати заміну одних технологій на іншу. Ми бачимо в цьому великий потенціал. Звичайно, для цього потрібно буде залучати проєктне фінансування, захист інвестицій, виконання базових законів економіки", - сказав він.

Поки що ДТЕК не бачить цих умов.

"Інвестор сидить з умовним мільярдом доларів, і у нього альтернатива: вкласти мільярд в zero risk облігації зовнішньої позики Америки під 5% чи вкласти в Україну з більшим, можливо, доходом, але зі значно більшими ризиками. Вгадайте, куди люди зараз вкладають гроші?" - сказав він.

ДТЕК - один з найбільших виробників електроенергії в Україні. Компанія має вісім теплових електростанцій, дві з яких - Запорізька (Енергодар) та Луганська (Щастя) - розташовані на тимчасово окупованих територіях, а ще одна - Курахівська - у прифронтовому місті Курахове.

Доступна потужність генерації ДТЕК на 1 жовтня 2023 року становила 4,26 ГВт, що майже на 2 ГВт менше, ніж на початок повномасштабного вторгнення, коли було 6,09 ГВт. До кінця 2023 року ДТЕК планує вийти на потужність 4,6 ГВт, до кінця 2024 року - на 5,1 ГВт.

Малі модульні реактори - новітня технологія, яка розглядається як можлива альтернатива для традиційних великих АЕС. Вони проєктуються меншими за потужністю (до 300 МВт), тому їм потрібна буде в десять разів менша площа. Вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах та збиратися в місці розташування.