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АНАЛІТИКА

Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки

 

Ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України.

З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

Що передбачає Меморандум:

* продовження та поглиблення співробітництва,
* обмін досвідом,
* взаємодія між регулюючими органами країн щодо регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок та радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на довкілля ядерних установок та радіоактивних матеріалів.

Також у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:

* вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;
* дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;
* розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;
* розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;
* підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
* зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;
* модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;
* вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".
Ключові теги: США
 

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