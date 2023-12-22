Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки

Ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України.

З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

Що передбачає Меморандум:

* продовження та поглиблення співробітництва,

* обмін досвідом,

* взаємодія між регулюючими органами країн щодо регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок та радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на довкілля ядерних установок та радіоактивних матеріалів.

Також у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:

* вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;

* дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;

* розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;

* розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;

* підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;

* зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;

* модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;

* вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".