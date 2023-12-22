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АНАЛІТИКА

Тарифи на перевезення СПГ впали через низький попит

 

Падіння тарифів на транспортування СПГ почалося наприкінці листопада, але прискорилося цього тижня, коли ціни в тихоокеанському басейні впали нижче за $100 тис. на день уперше з серпня, свідчать дані Spark Commodities. Ставки в Атлантичному басейні також падають, знизившись на 16% з минулого тижня.

Падіння частково пов'язане зі зниженням попиту на СПГ - і судна для його перевезення - через м'яку погоду. Зі слів головного виконавчого директора Spark Тіма Мендельсона, також немає значного розриву в цінах між регіонами споживання, що означає, що ринки залишаються сегментованими.

Здешевшання фрахту стало полегшенням для вантажовідправників, які вирушають у тривалі подорожі навколо Африки після того, як бойовики Хуси посилили свої напади на судна в Червоному морі, життєво важливому водному шляху для торгівлі Схід-Захід. Плавання через мис Доброї Надії може збільшити подорожі на два тижні, прив'язуючи судна й потенційно призводячи до жорсткішого ринку судноплавства.

«Поточна відсутність попиту й обмежені арбітражні можливості сприяли збільшенню доступності суден, що чинить тиск на спотові ставки, - йдеться у тижневій записці shipbroker Fearnleys A/S у середу. - Ціни на СПГ також знизилися, головним чином через великі запаси, незважаючи на зниження температури в регіоні Північної Азії».

На цей час у торгівлі СПГ паливо з США зазвичай потрапляє в Європу, тоді як азійські покупці в основному отримують його від ближчих виробників, таких як Катар чи Австралія. Це означає, що багатьом суднам не довелося пропливати через Суецький канал або Панамський канал, який постраждав від посухи і перевантажений.

Правда, переспрямування вантажів - ще на початку - і підвищені ризики подальших атак можуть призвести до тимчасового зростання тонно-миль, що може створити додатковий попит на доставку, вважає Фернлі.

Таким чином, якщо попит на СПГ в Азії різко зросте, що призведе до зростання цін, «це може спрямувати американські вантажі до Азії, і в цьому разі ситуація в Суецькому каналі може значно більше вплинути на ціни на вантажоперевезення», - сказав Мендельсон із Spark.

«Останні кілька років показали, що існує ризик потрясінь цін на вантажоперевезення з боку пропозиції, - додав він. - Відсутність підвищення тарифів на фрахт сьогодні не обов'язково вірна ознака стабільності цін найближчими тижнями».
За матеріалами: EnKorr
 

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