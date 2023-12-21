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Середньозважена ціна е/е за 20 днів грудня збільшилася на 1,6%
13:38 21.12.2023 |
Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за 20 днів грудня становила 4 439,33 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з аналогічним періодом жовтня на 1,6% - з 4 367,32 грн/МВт-год.
У свою чергу, як повідомило АТ "Оператор ринку", ціновий індекс е/е базового навантаження (BASE) на РДН за дві декади грудня знизився до 3 975,12 грн/МВт-год, що на 1,3% менше, ніж за 20 днів листопада (4 029,21 грн/МВт-год).
На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 20 днів грудня е/е становила 4 571,33 грн/МВт-год, що на 0,4% менше, ніж за дві декади листопада (4 590,01 грн/МВт-год).
"Обсяг торгів е/е на РДН за 20 днів грудня 2023 року становить 1 621 458,0 МВт-год, на ВДР акцептовано 114 938,0 МВт-год. Порівняно з таким самим періодом листопада 2023 р. обсяг торгів на РДН за 20 днів грудня збільшився на 16,32%, пропозиція зросла на 9,53%, попит збільшився на 16,68%", - зазначив "Оператор ринку".
За даними АТ, ціна продукту BASE на РДН в Угорщині за 20 днів грудня становила 4 203,59 грн/МВт-год. Румунії - 4 087,96 грн/МВт-год, Словаччини - 4 076,64 грн/МВт-год.
Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів грудня 2023 року становила 4 419,78 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з аналогічним періодом листопада на 3,2% - з 4 283,09 грн/МВт-год.
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