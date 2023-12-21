Німеччина передала Україні «зимовий» енергетичний пакет допомоги

Німеччина через Європейське енергетичне співтовариство надала Україні зимовий пакет допомоги на понад 88 млн євро.

Про це повідомляють у спільному пресрелізі міністерства економіки і захисту клімату та закордонних справ ФРН, передає Укрінформ.

«Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі - ред.), а федеральне Міністерство закордонних справ - 34,2 млн євро», - йдеться у пресрелізі.

Оба міністерства нагадують, що в другу зиму загарбницької війни російська авіація продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, серед іншого, для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України. Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом. Інша частина коштів буде використана для проєктів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року федеральний уряд уже сплатив 129,5 млн євро до фонду підтримки енергетики. Таким чином, німецька участь збільшилася до 218 млн євро. Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 400 млн євро з лютого 2022 року. Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів.

Внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного зимового пакету федерального уряду для України вартістю понад 1,6 млрд євро, який також включає військові внески в протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу.