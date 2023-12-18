Енергоатом підписав з Westinghouse угоду на купівлю для Хмельницької АЕС реакторної установки

Енергоатом та Westinghouse у неділю, 17 грудня, підписали угоду про закупівлю реакторної установки для першого в Європі атомного енергоблоку за технологією AP1000. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Угоду підписали у Києві президент Енергоатому Петро Котін та гендиректор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман (Patrick Fragman).

"Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це - одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення", - прокоментував підписання угоди міністр Герман Галущенко.

АР1000 буде енергоблоком №5 Хмельницької АЕС і матиме найбільшу в Україні потужність - 1100 МВт. Зараз станція має два ядерні реактори ВВЕР-1000, ще два такі самі знаходяться на стадії будівництва.

Будівництво п'ятого енергоблоку на ХАЕС почнеться відразу після ухвалення Верховною Радою необхідного закону.

Фінансування відбуватиметься за власні гроші Енергоатому і кредиту Експортно-імпортного банку США, вартість будівництва одного блоку AP1000 оцінюють приблизно в $5-6 млрд, казав Котін в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми переходимо на новий рівень співпраці. Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже це дуже надійна технологія. Сьогодні п'ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п'ять - майже готові до пуску. Польща і Болгарія зацікавлені у будівництві таких реакторів, так само як низка інших країн", - сказав CEO Westinghouse.