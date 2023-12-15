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Німецький уряд виділяє пакет допомоги Україні з генераторами, обігрівачами і наметами
17:21 15.12.2023 |
З огляду на зиму федеральний уряд Німеччини розпочинає реалізацію чергового пакета допомоги Україні на суму 6,1 мільйона євро.
Про це оголосили Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ у Берліні, передає "Європейська правда".
"Зимовою захисною парасолькою, яку ми розкриваємо над Україною, ми допомагаємо людям пережити люті морози. Не лише у вигляді систем протиповітряної оборони, але й генераторами, ковдрами, наметами та акумуляторними батареями", - заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Агентство технічної допомоги THW наразі готується до транспортування до України ще понад 500 електрогенераторів. Також будуть надані обігрівачі, похідні ліжка, намети, житлові контейнери, зимові спальні мішки, зимовий одяг, мобільна польова кухня і дві системи очищення питної води.
Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що це найбільша логістична операція в історії Агентства з надання технічної допомоги.
"Ми підтримуємо українську пожежну охорону, рятувальну службу та службу з надзвичайних ситуацій. Зараз ми доставимо ще 500 електрогенераторів, а також обігрівачі, намети та житлові контейнери. Таким чином ми допомагаємо Україні продовжувати протистояти масованим атакам на енергетичну інфраструктуру і розміщувати людей, які цього потребують", - сказала Фезер.
Напередодні Німеччина підтвердила, що передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.
Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.
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