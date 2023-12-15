Енергетичне співтовариство проведе газовий форум в Україні

Наступний Газовий форум Енергетичного співтовариства пройде в Україні, "як тільки дозволять умови".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у висновках 21-ї Ради міністрів Енергетичного співтовариства, яка пройшла у четвер у Відні.

"За підсумками свого останнього засідання Рада міністрів ухвалила Процедурний акт про місце проведення Газового форуму, який відбудеться в Україні, як тільки дозволять умови", - йдеться у документі.

Одним з найважливіших рішень Ради стало продовження терміну дії Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Крім того, міністри прийняли рішення про включення Регламенту TEN-E до структури Енергетичного Співтовариства з акцентом на сприянні ринковій інтеграції, конкурентоспроможності, безпеці постачання та кліматичній нейтральності.

Під час заходу секретаріат Енергетичного співтовариства також представив звіт про імплементацію за 2023 рік, який відображає стан імплементації Директиви про відновлювані джерела енергії, Директиви про енергоефективність та Регламенту про управління.

Крім того, Рада підтвердила свою відданість Дорожній карті декарбонізації від 2021 року, підкресливши важливість імплементації енергетичного та кліматичного законодавства та цілей 2030 року. Були викладені плани щодо оновлення дорожньої карти у 2024 році, із зобов'язанням досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року та продовженням дискусії щодо вуглецевого тарифоутворення.

Зустріч завершилася передачею головування в Енергетичному співтоваристві від Албанії до Боснії та Герцеговини.

Як повідомляв Укрінформ, Енергетичне співтовариство - це міжнародна організація, куди входять країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки. Україна є найбільшим членом Енергетичного співтовариства.