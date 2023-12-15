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Пів сотні міжнародних юридичних фірм хочуть допомогти Україні покарати РФ за зруйновану енергетику
09:16 15.12.2023 |
Секретаріат Енергетичного співтовариства співпрацює з понад 50 міжнародними юридичними фірмами, які зараз пропонують українським компаніям підтримку з метою притягнення Росії до відповідальності за знищення та пошкодження об'єктів енергетичного сектора України.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський під час пресконференції у Відні у четвер за результатами Ради міністрів Енергетичного співтовариства.
"Ще один елемент (підтримки України з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства - ред.) - це підтримка притягнення Росії до відповідальності. Ми розпочали співпрацю з більш ніж 50 міжнародними юридичними фірмами, і зараз вони пропонують підтримку українським компаніям на безоплатній основі (Pro Bono)", - сказав він.
За словами Лорковського, ці компанії хочуть подати позови про відшкодування збитків, завданих російською армією.
"І у нас є три компанії в Україні, з якими ми співпрацюємо в цьому напрямку. Це "Укренерго" (український оператор системи передачі електроенергії), "Укргідроенерго" (найбільша компанія, що відповідає за гідроелектростанцію) та "Енергоатом" (найбільша державна компанія, що експлуатує атомні електростанції в Україні). Ми співпрацюємо з цими компаніями, визначаємо їхні потреби", - повідомив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства.
Як повідомлялося, раніше у грудні секретаріат Енергетичного співтовариства повідомив, що Укренерго обрав міжнародну юридичну фірму K&L Gates для розробки судової та арбітражної стратегії високого рівня з метою отримання компенсації за шкоду, заподіяну інфраструктурі, активам та діяльності Укренерго у результаті російської агресії. Команді K&L Gates допомагатиме професор Честер Браун з Палати суду Ессекса.
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