Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пів сотні міжнародних юридичних фірм хочуть допомогти Україні покарати РФ за зруйновану енергетику

 

Секретаріат Енергетичного співтовариства співпрацює з понад 50 міжнародними юридичними фірмами, які зараз пропонують українським компаніям підтримку з метою притягнення Росії до відповідальності за знищення та пошкодження об'єктів енергетичного сектора України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський під час пресконференції у Відні у четвер за результатами Ради міністрів Енергетичного співтовариства.

"Ще один елемент (підтримки України з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства - ред.) - це підтримка притягнення Росії до відповідальності. Ми розпочали співпрацю з більш ніж 50 міжнародними юридичними фірмами, і зараз вони пропонують підтримку українським компаніям на безоплатній основі (Pro Bono)", - сказав він.

За словами Лорковського, ці компанії хочуть подати позови про відшкодування збитків, завданих російською армією.

"І у нас є три компанії в Україні, з якими ми співпрацюємо в цьому напрямку. Це "Укренерго" (український оператор системи передачі електроенергії), "Укргідроенерго" (найбільша компанія, що відповідає за гідроелектростанцію) та "Енергоатом" (найбільша державна компанія, що експлуатує атомні електростанції в Україні). Ми співпрацюємо з цими компаніями, визначаємо їхні потреби", - повідомив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, раніше у грудні секретаріат Енергетичного співтовариства повідомив, що Укренерго обрав міжнародну юридичну фірму K&L Gates для розробки судової та арбітражної стратегії високого рівня з метою отримання компенсації за шкоду, заподіяну інфраструктурі, активам та діяльності Укренерго у результаті російської агресії. Команді K&L Gates допомагатиме професор Честер Браун з Палати суду Ессекса.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9913
  0,0332
 0,09
EUR
 1
 40,4130
  0,4913
 1,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес