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Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули €390 мільйонів
23:03 13.12.2023 |
Станом на 13 грудня обсяг як уже виплачених, так й анонсованих внесків донорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 млн євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Внески анонсували Велика Британія (понад 16 млн євро) та Німеччина (на загальну суму понад 33 млн євро). Також грантову угоду із Секретаріатом Енергетичного співтовариства про черговий грантовий внесок до Фонду на суму близько 7 млн євро уклала Данія. Отже, загальний обсяг зобов'язань спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 млн євро», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом останніх тижнів грантові внески до фонду надійшли від Швейцарії, Бельгії, Німеччини та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Фактично на рахунок надійшло 229 млн євро від 18 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав.
Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
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