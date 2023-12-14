Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули €390 мільйонів

 

Станом на 13 грудня обсяг як уже виплачених, так й анонсованих внесків донорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Внески анонсували Велика Британія (понад 16 млн євро) та Німеччина (на загальну суму понад 33 млн євро). Також грантову угоду із Секретаріатом Енергетичного співтовариства про черговий грантовий внесок до Фонду на суму близько 7 млн євро уклала Данія. Отже, загальний обсяг зобов'язань спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх тижнів грантові внески до фонду надійшли від Швейцарії, Бельгії, Німеччини та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Фактично на рахунок надійшло 229 млн євро від 18 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав.

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0245
  0,0384
 0,10
EUR
 1
 39,9217
  0,0159
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1121  0,05 0,14 37,7079  0,05 0,15
EUR 39,9771  0,07 0,18 40,7517  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0250  0,05 0,14 37,0450  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес