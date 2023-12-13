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Азербайджан направив в Україну третю партію допомоги для відновлення енергосистеми
08:14 13.12.2023 |
З Азербайджану 12 грудня виїхав до України черговий вантаж енергетичної допомоги. Він складається з 20 вантажівок, які везуть понад 550 метрів електричних кабелів та 6 комплектів трансформаторних пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Нинішня допомога з відновлення енергосистеми від Баку стала для України вже третьою партією.
У міністерстві зазначили, що загальна сума енергетичної допомоги від азербайджанських партнерів становитиме понад 7,6 мільйона доларів.
Що увійшло до третього пакета допомоги
У рамках чергової партії допомоги очікуються:
* силові, масляні трансформатори,
* електротрансформаторні, комплектні підстанції,
* високоякісні шафи,
* дроти,
* кабелі,
* та інші комплектування для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу.
Енергодопомога від Азербайджану
Перша партія допомоги у 10 вантажів від Азербайджану включала силові трансформатори та електростанції резервного живлення.
Вона вже була розподілена між енергокомпаніями в регіонах, що найбільше страждають від ворожих російських обстрілів, а саме в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській областях. Також обладнання одержали компанії Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Львівської областей.
Крім того, обладнання від Азербайджану було спрямоване на потреби оператора системи передачі та видобувного сектора. У Міненерго уточнили, що другу партію в 37 вантажів буде розподілено найближчим часом.
"Загалом угодою передбачено чотири етапи відправки вантажів, які мають надійти в Україну до кінця січня 2024 року", - розповіли в Міненерго.
Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада Азербайджан передав українським рятувальникам машину для розмінування Revival P.
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